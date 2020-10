Trieste, al via Barcolana 2020: il programma degli eventi

Barcolana edizione 52 entra nel vivo. La manifestazione iniziata il 3 ottobre culminerà in un weekend di regate ed eventi l'11 ottobre. Alla gara si sono iscritte 1424 persone. L'avvio del ricco fine settimana è stato annunciato dall'apertura del Villaggio Barcolana, in piazza dell’Unità, a Trieste. Intanto, a firmare l'installazione simbolo della kermesse è stato Stefano Conticelli, autore di "Aria", presentata lo scorso 8 ottobre.

"Aria" a Barcolana52

il Sindaco di Trieste Roberto Dipiazza e l'Assessore ai Giovani Francesca De Santis hanno presentato "Aria", l'installazione di Stefano Conticelli. La conferenza stampa si è tenuta nel Salotto Azzurro. "Sono grato alla Barcolana e a tutta la città di Trieste - ha detto ieri Stefano Conticelli - per avermi dato l'opportunità di realizzare questa meravigliosa opera in marmo di travertino delle Cave di Guidonia di Morelli e acciaio Corten. Stasera alle 20 sveleremo l'installazione in Piazza dell'Unità, una delle piazze più belle del mondo, e le daremo modo di raccontarci la sua storia". Il presidente della SVBG (Società Velica di Barcola e Grignano) Mitja Gialuz ha dichiarato: "Quando Stefano Conticelli ci ha proposto di portare la sua opera in piazza dell’Unità, mai avremo pensato che si sarebbe trattato di un’opera così imponente e ricca di significato".

Barcolana52: gli eventi da non perdere

Il calendario, nonostante le difficoltà delle misure di sicurezza anti covid, è fitto. A partire dagli eventi in mare. Si è partiti con i giovani della Barcolana Young il 3-4 ottobre, contemporaneamente agli agonisti della classe Melges 24. Si è poi navigato in Barcolana per il Sociale (martedì 6 ottobre), a seguire son scesi in campo i velocissimi Persico 69F per Barcolana FUN Siram Veolia (7-10 ottobre), mentre venerdì 9 ottobre si è disputato il trofeo della Lega Navale Italiana.

La vigilia di Barcolana in acqua scenderanno i monotipi della Barcolana By Night, gli scafi della Barcolana Classic e i monotipi. Domenica circa 800 parteciperanno alla Barcolana 52. “Abbiamo confermato tutti gli eventi della tradizione, mentre diamo appuntamento al prossimo anno ai nuotatori di fondo della Barcolana Nuota, un evento in grande crescita che quest’anno deve necessariamente restare ai box”.

Anche a terra i momenti di socialità non mancano. Rive aperte al pubblico, le barche e gli equipaggi in primo piano, la piazza dell’Unità dedicata alla presenza dei Gold Sponsor e delle iniziative promozionali, piazza Verdi “spazio eventi”. L’edizione 52 della Barcolana a terra è stata studiata per tenere il pubblico senza assembramenti ma con il meglio dell’enogastronomia, ristorazione e vendita. Il calendario eventi vede come ogni anno iniziative organizzate da Barcolana - come la seconda edizione di “Barcolana - Un mare di racconti”, il festival letterario dedicato ai temi del mare, ed eventi realizzati in occasione di Barcolana da istituzioni, come il Barcolana Job della Regione, le mostre e i laboratori del Wwf, le attività divulgative dell’Arpa e numerose mostre che per l’occasione trattano il tema del mare. Per animare tutta la città c’è un'attesa caccia al tesoro a tema acqua organizzata con Fipe e un concorso vetrine ideato da Confcommercio, la pulizia dei fondali del Canale di Ponterosso: tutto il calendario è disponibile su www.barcolana.it.