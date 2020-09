Maltempo, nubifragio a Roma: allagamenti in strada

Una violenta bomba d'acqua ha causato numerosi disagi ai cittadini della Capitale. Chiuse al traffico a causa di un allagamento via Guglielmo Sansoni, a Tor Sapienza, e via Alessandro Crivelli, in zona Portuense. Decine di interventi dei vigili del fuoco

Il maltempo sta mettendo a dura a prova la città di Roma provocando disagi alla circolazione e criticità sulle reti di trasporto pubblico. Un violento nubifragio ha provocato allagamenti in strada in diverse zone. Chiuse al traffico a causa di un allagamento via Guglielmo Sansoni, a Tor Sapienza, e via Alessandro Crivelli, in zona Portuense, per un dissesto del manto stradale. Al momento sono segnalati allagamenti sulla rete stradale sulla Cassia, il Grande Raccordo Anulare, via di Boccea e via Cornelia, nella zona Nord.

Il quadrante nord la zona più colpita leggi anche Maltempo: prolungata l'allerta meteo gialla per temporali Il quadrante nord è il più colpito dalla pioggia intensa di queste ore a Roma. Tantissime le segnalazioni arrivate ai centralini dei vigili del fuoco per allagamenti in strada e infiltrazioni d'acqua, in particolare a Torrevecchia, Pisana e Colli Portuensi. Ed è stata richiesta la presenza del Nucleo Sommozzatori. Diverse le zone colpite tra cui via della Storta, Ponte Salario, via dei Campi Flegrei, Via Cornelia, mentre cadute di rami hanno interessato via Grotte di Gregna, via Palmiro Togliatti all'altezza di Ponte Mammolo e via Flaminia all'altezza del Raccordo.