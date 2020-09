Meteo weekend, le previsioni di sabato 19 e domenica 20 settembre

Estate, ultima chiamata, a breve il quadro meteorologico cambierà radicalmente. Sarà soprattutto dal giorno dell'equinozio d'autunno (martedì 22 settembre) che il peggioramento si farà più intenso e diffuso. Aria fresca di origine atlantica sospinta da caldi venti meridionali generanno forti temporali dapprima sulla Sardegna e poi sulla Toscana, Lazio e il Nord Italia. Rovesci e temporali a tratti molto forti e con probabili nubifragi potranno interessare gran parte delle regioni del Centro-Nord con un generale calo delle temperature che ritorneranno a valori tipici della stagione in corso. Situazione completamente opposta al Sud dove assisteremo ad una breve ondata di caldo africano.

Le previsioni di sabato 19 settembre

Cielo per lo più nuvoloso sulle regioni di Nord Ovest ma con scarse precipitazioni e più probabili sui rilievi piemontesi. Sul resto d’Italia il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, maggiore instabilità sul Salento ma senza piogge. Temperature molto alte per il periodo e comprese tra 26 e 32 gradi. La regione più calda sarà la Campania.

Le previsioni di domenica 20 settembre

La giornata nel complesso sarà buona ma in alcune zone si avvertiranno le avvisaglie di un cambiamento. Il cielo si coprirà sul Piemonte e la Valle d’Aosta con possibili temporali. Nubi in deciso aumento sulla Sardegna in estensione serale alle regioni tirreniche. Tempo soleggiato al Sud. Temperature stazionarie e comprese tra 27 e 31 gradi.