Gherardo Colombo lancia ong ResQ per salvare migranti in mare

Nasce a Milano con l'obiettivo di "restare umani" ResQ-People Saving People, associazione (e da pochi giorni anche Onlus) creata da un gruppo di amici che, "stanchi di vedere morire migliaia di persone nel tentativo disperato di attraversare il Mediterraneo, hanno deciso di rompere il muro dell'indifferenza".

La presidenza all'ex pm di Mani pulite

Presidente onorario dell’Associazione è l'ex pm di Mani pulite Gherardo Colombo. "Mi sono posto una semplice domanda: sarei contento se qualcuno mi venisse a salvare se stessi annegando in mare? Sì, sarei contento". Colombo ha ricordato che "questa iniziativa è in stretta connessione e risponde alla nostra legge fondamentale: la Costituzione che dice all'articolo 3 che tutti noi siamo importanti e che nel nostro paese è bandita e esclusa la discriminazione".

Nel progetto anche il presidente della Fnsi Beppe Giulietti e l'Associazione Articolo21 "poiché' troppi giornalisti sono stati minacciati, o sono sotto scorta per le loro inchieste sulla Libia, a testimonianza evidente che i migranti sono vittime di affari loschi. È quindi un dovere essere solidali con chi salva i naufraghi, e con chi dà risalto alle inchieste giornalistiche che svelano il business criminale".

Un nave 100% italiana

"Il progetto - spiegano i promotori - vuole assicurare la presenza nel Mediterraneo Centrale di una nuova nave al 100% italiana per soccorrere i naufraghi, e testimoniare quanto accade, nel rispetto dei principi umanitari non negoziabili di imparzialità, neutralità, umanità e indipendenza. La bandiera italiana sarà ancora una volta emblema di accoglienza, riparo, salvezza, in onore della nostra splendida Costituzione". Una nave da circa 40 metri con 10 persone di equipaggio per il funzionamento e 9 tra medici e infermieri, soccorritori, mediatori giornalisti e fotografi. Due gommoni veloci, invece, assicureranno gli avvicinamenti alle imbarcazioni in difficoltà e il salvataggio dei passeggeri.