Migranti, continuano sbarchi a Lampedusa: in 48 ore oltre 500 arrivi

Sono centinaia le persone arrivate via mare in Italia negli ultimi due giorni. Nell’isola, tra operazioni di soccorso nelle acque antistanti e approdi autonomi, solo giovedì sono giunte 15 imbarcazioni con a bordo 294 migranti. Arrivi anche nelle ore precedenti. In sofferenza il centro d’accoglienza: ci sono 754 ospiti, ne potrebbe contenere 95