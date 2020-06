Meteo, le previsioni del 30 giugno. VIDEO

Ancora sole e caldo un po’ su tutta Italia, un quadro di stabilità che andrà avanti almeno fino a giovedì 2 luglio. Bel tempo prevalente dunque su gran parte delle regioni. Si registrano soltanto isolati rovesci o brevi temporali che interesseranno l’arco alpino. Al Centro e al Sud temperature piuttosto elevate con punte che sfiorano i 40 gradi nelle zone interne delle isole maggiori. (LE PREVISIONI)

Le previsioni al Nord

Detto dei possibili ma isolati piovaschi nell’arco alpino, non si escludono nubi sparse in Val Padana. Nel resto del Nord Italia, invece, sole e bel tempo un po’ come nel resto dello Stivale. A Milano poche nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con ampi rasserenamenti in serata. Nessuna pioggia prevista. Le temperature saranno comprese tra 21 e 30 gradi. A Torino cieli in prevalenza poco nuvolosi, possibile variabilità dal pomeriggio. Le temperature saranno comprese tra 17 e 31 gradi.

Le previsioni al Centro

Al Centro l'anticiclone rinnova condizioni di tempo stabile e soleggiato. A Roma sole splendente per l'intera giornata con una temperatura massima registrata che sarà di 30 gradi e una minima di 18. A Firenze situazione molto simile con una massima che sarà però di 33 gradi. Farà ancora più caldo in Sardegna dove nelle zone più interne si raggiungeranno i 40 gradi.



Il tempo al Sud

Al Sud tanto sole ovunque con cieli generalmente sereni o al più poco nuvolosi. Qui le temperature sono in ulteriore lieve rialzo e, come in Sardegna, anche nell’entroterra siciliano la colonnina di mercurio toccherà i 40 gradi. A Napoli il tempo sarà sereno con una minima di 19 e una massima di 30. A Palermo bel tempo con sole per tutta la giornata, temperature comprese fra 21 e 33 gradi.