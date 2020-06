Meteo, le previsioni di giovedì 11 giugno

Per domani, giovedì 11 giugno, è attesa un’altra giornata di nubi e pioggia su gran parte del Paese, soprattutto nelle regioni centro-settentrionali. Piogge e temporali alternati a pause asciutte interesseranno gran parte delle regioni del Centro-Nord, localmente la Campania e poi la Puglia. Tempo più soleggiato altrove. Le condizioni climatiche dovrebbero migliorare venerdì ( LE PREVISIONI ).

Le previsioni al Nord

Al Nord giornata all'insegna della variabilità, con maggiori annuvolamenti durante le ore pomeridiane e serali con possibilità di acquazzoni e qualche temporale. Il cielo si presenterà a tratti molto nuvoloso o anche coperto con precipitazioni a carattere sparso, spesso temporalesche e con locali grandinate. Temperature stazionarie: valori massimi sotto media con non più di 23 gradi in Emilia e sul Trentino, altrove sotto questo valore. Temporali a Milano e Torino, con temperature di 19 e 20 gradi.

Le previsioni al Centro

Al Centro giornata instabile, con rovesci e temporali sparsi, specie su alta Toscana, Umbria e Lazio e a ridosso dell’Appennino. Nel corso del pomeriggio temporali potranno abbattersi su molte regioni, ma soprattutto in Toscana, nel Lazio e sugli Appennini. Piovaschi e schiarite sui versanti adriatici, più sole in Sardegna. Temperature massime sotto la media con non più di 22 gradi. Temporali a Roma e Firenze, con temperature di 22 e 18 gradi.

Le previsioni al Sud

Al Sud tempo instabile su Campania (in particolar modo sulle coste), Molise e alta Puglia con piogge e qualche temporale; più asciutto e soleggiato altrove. Sul resto delle regioni avremo un'alternanza tra nubi e schiarite soleggiate. Valori massimi stazionari e non più alti di 25 gradi. Parzialmente nuvoloso e 23 gradi a Napoli, 24 gradi e cielo coperto a tratti a Palermo.