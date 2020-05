Le previsioni meteo del weekend da sabato 30 a domenica 31 maggio

Le previsioni di sabato 30 maggio

Le previsioni al Nord

Per sabato previste nubi e pioggia al Nord. Cieli nuvolosi al mattino con deboli piogge su Veneto e Trentino Alto Adige. Nel pomeriggio tempo ancora instabile, con piogge e acquazzoni sulle regioni del Nord Est. In serata precipitazioni sui rilievi, schiarite e qualche nube altrove. Temperature in lieve diminuzione con massime comprese tra i 20 e i 25 gradi. Venti deboli da Sud e mari da poco mossi a mossi. Parzialmente nuvoloso a Milano e Torino, con temperature di 24 e 21 gradi.

Le previsioni al Centro

Variabile al centro. Qualche pioggia al mattino sulla costa adriatica e sul Lazio. Nel pomeriggio tempo ancora instabile sul Lazio e sui rilievi dell’Abruzzo. In serata precipitazioni residue sul Lazio e cieli poco nuvolosi altrove. Temperature in lieve calo, con massime comprese tra i 18 e i 23 gradi. Venti deboli da Nord e mari poco mossi. Pioggia e 21 gradi a Roma, parzialmente nuvoloso e 24 gradi a Firenze.

Le previsioni al Sud

Pioggia al Sud. Instabilità dal mattino con piogge sparse e acquazzoni su Molise, Campania, Basilicata e Puglia. Nel pomeriggio ancora piogge e temporali sparsi sui rilievi e sulle coste della Puglia. In serata fenomeni in esaurimento e temporali in Sicilia. Temperature in calo, con massime comprese tra i 18 e i 23 gradi. Venti deboli di direzione variabile e mari da mossi a molto mossi. Pioggia a Napoli e Palermo, con temperature di 21 e 22 gradi.

Le previsioni di domenica 31 maggio

Le previsioni al Nord

Domenica di tempo instabile al Nord. Nuvolosità irregolare dal mattino su tutte le regioni con deboli piogge sugli Appennini e sulle Alpi. Nel pomeriggio continuerà l’instabilità sui rilievi, con schiarite altrove. In serata il tempo andrà migliorando su tutti i settori con cieli sereni alternati a qualche nube. Temperature stabili, con massime comprese tra i 21 e i 24 gradi. Venti deboli da Sud e mari da poco mossi a mossi. Parzialmente nuvoloso a Milano e Torino, con temperature di 24 e 19 gradi.

Le previsioni al Centro

Variabile al Centro. Al mattino nubi sparse ma senza precipitazioni su tutta l’area. Nel pomeriggio piogge e temporali in arrivo su Umbria, Abruzzo e Lazio. Miglioramenti in serata, con tempo asciutto. Temperature stabili, con massime comprese tra i 20 e i 23 gradi. Venti deboli da Sud e mari poco mossi. Temporali e 23 gradi a Roma, parzialmente nuvoloso e 24 gradi a Firenze.

Le previsioni al Sud

Pioggia al Sud. In mattinata tempo prevalentemente stabile, con deboli piogge solo sulla Puglia. Nel pomeriggio precipitazioni sparse su tutte le regioni. Condizioni che andranno migliorando in serata con fenomeni residui e ampie schiarite. Temperature stabili, con massime comprese tra i 21 e i 24 gradi. Venti deboli di direzione variabile e mari da poco mossi a mossi. Pioggia e 23 gradi a Napoli, parzialmente nuvoloso e 22 gradi a Palermo.