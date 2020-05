Meteo, le previsioni di giovedì 28 maggio

Stabilità su tutto il Paese. Attese solo poche precipitazioni locali, ma il tempo resterà prevalentemente asciutto con qualche nube. Le temperature non subiranno importanti variazioni, con massime comprese tra i 21 e i 28 gradi. Venti deboli o moderati e mari da poco mossi a mossi

Per la giornata di giovedì 28 maggio sono previste condizioni meteo abbastanza stabili su tutto il Paese. Salvo poche precipitazioni locali che interesseranno solo alcune regioni, il tempo resterà prevalentemente asciutto con qualche nube. Le temperature non subiranno importanti variazioni, con massime comprese tra i 21 e i 28 gradi. Venti deboli o moderati e mari da poco mossi a mossi ( LE PREVISIONI ).

Le previsioni al Nord

Nuvoloso e qualche rovescio al Nord. Nubi al mattino sulle regioni del Nord Est e sulle Alpi, senza fenomeni associati. Nel pomeriggio cieli coperti su tutta l’area con qualche precipitazioni sull’arco alpino. In serata piogge in arrivo anche su Lombardia e Piemonte, asciutto altrove. Temperature in lieve rialzo, con massime comprese tra i 24 e i 28 gradi. Venti deboli da Nord e mari poco mossi. Qualche nube su Milano e Torino, con temperature di 27 e 23 gradi.

Le previsioni al Centro

Tempo stabile al Centro. Prevalentemente sereno al mattino su tutte le regioni. Nel pomeriggio arriverà qualche nube ma non è prevista alcuna precipitazione. Anche in serata cieli nuvolosi ma senza fenomeni associati. Temperature in leggero aumento, con massime comprese tra i 23 e i 28 gradi. Venti deboli di direzione variabile e mari poco mossi o localmente mossi. Parzialmente nuvoloso a Roma e Firenze, con temperature di 27 e 26 gradi.

Le previsioni al Sud

Variabile al Sud. Al mattino ci sarà bel tempo e sole su tutte le regioni. Nel pomeriggio è previsto qualche addensamento e piogge locali sulla Calabria, sole prevalente sul resto dell’area. In serata nuvolosità in aumento ma senza precipitazioni. Temperature stabili, con massime comprese tra i 21 e i 26 gradi. Venti moderati da Ovest e mari da poco mossi a mossi. Qualche nube e 26 gradi a Napoli, sole e 23 gradi a Palermo.