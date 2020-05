Coronavirus, Idee per il dopo: tra gli ospiti Cucinelli e Starace

Torna su Sky TG24 l'appuntamento con “Idee per il dopo”, l’approfondimento che prova a comprendere come cambierà la nostra vita e la nostra società dopo la crisi del Covid-19, in onda martedì 26 maggio alle 20.20 e disponibile sul sito SkyTg24.it e On Demand (GUARDA LE PRECEDENTI PUNTATE).

Cosa accadrà nel mondo?

Curato e realizzato dal direttore di Sky TG24 Giuseppe De Bellis, “Idee per il dopo” è una tavola rotonda virtuale per riflettere e immaginare insieme che cosa accadrà al mondo dopo il Coronavirus. Coloro che da sempre hanno immaginato il futuro - pensatori, filosofi, scienziati, sociologi, antropologi, architetti, economisti, imprenditori - saranno collegati insieme, in uno studio dalla scenografia spettacolare e immersiva, per aiutarci a comprendere come sarà la “nuova normalità”.