Meteo, le previsioni di mercoledì 20 novembre

Mercoledì 20 novembre prosegue, seppur ridotta, l'ondata di maltempo su diverse zone dell'Italia. Sarà ancora allerta in Emilia Romagna, dove la Protezione civile ha prolungato lo stato di codice rosso nella zona nord-orientale della regione, ma è comunque in arrivo una tregua, seppure parziale, alle forti piogge di questi giorni. Mercoledì 20 le precipitazioni saranno più deboli e meno diffuse e colpiranno principalmente il Nord, le regioni tirreniche e il versante adriatico. Al Sud, invece, ci saranno sprazzi di sole. Nuovo peggioramento atteso poi da venerdì. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUL MALTEMPO - IL METEO)

Il tempo al Nord

Al Nord sarà nuvoloso sulle regioni centro occidentali con residui fenomeni su alto Piemonte, Liguria (LE FOTO DI GENOVA) ed Emilia Romagna dove prosegue lo stato di allerta. Migliori invece le condizioni al Nordest. Per quanto riguarda le singole città, a Milano (IL MALTEMPO A MILANO) cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata. Precipitazioni previste nella notte. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 9°C. A Torino deboli piogge in mattinata con graduale attenuazione della nuvolosità nel corso della giornata. Massima di 11°C, minima di 7°C. A Venezia, invece, cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata, ma non sono previste piogge.

Il tempo al Centro

Al Centro saranno molte le nubi sui versanti tirrenici con locali piovaschi tra Toscana e Lazio, maggiore variabilità altrove. Temperature piuttosto stabili con massime tra 12°C e 17°C. A Roma le previsioni vedono nubi in progressivo aumento nel corso della mattinata con possibili deboli piogge al pomeriggio. Migliora in serata. Nella Capitale, la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 10°C. A Firenze previste nuvole nel pomeriggio con possibili piovaschi in serata. La massima registrata sarà di 17°C, la minima di 8°C.

Il tempo al Sud

Al Sud variabilità con residui fenomeni sul basso versante tirrenico. Altrove, invece, sarà più bello, in particolare in Salento, sul versante ionico, in Sicilia e sul versante adriatico dalle Marche in giù. Temperature stabili, massime tra 15°C e 20°C. A Napoli cieli molto nuvolosi, possibili deboli piogge in tarda mattinata e nel pomeriggio. Migliora in serata con ampie schiarite. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 13°C. A Palermo, invece, giornata poco nuvolosa e non sono previste piogge. Nel capoluogo siciliano, massima di 18°C, minima di 14°C.