Meteo, le previsioni di mercoledì 23 ottobre

I dati confermano l’eccezionalità del maltempo che ha coinvolto il Nord Ovest negli ultimi due giorni. In alcune aree di Liguria, Lombardia e Piemonte la piovosità è stata molto sostenuta e si calcola che in due giorni sia caduto il 10% delle precipitazioni medie di un anno. In due giorni a Gavi, il comune piemontese tra i più colpiti dal maltempo, sono caduti 541 mm di pioggia, un valore simile a quello registrato in Piemonte nella disastrosa alluvione del 1994 che causò nella regione 70 morti e danni enormi. In un altro comune della provincia di Alessandria Ovada, in 48 ore, sono caduti 206.8 millimetri.

In arrivo una nuova perturbazione

Mercoledì sarà una giornata di tregua, un effimero rinforzo dell’anticiclone porterà tempo stabile su tutto il Paese, salvo deboli piogge sul Piemonte. Da giovedì ci attende un nuovo cambiamento a causa di una perturbazione in arrivo dalla Spagna con piogge e temporali a partire dalla Sardegna e le regioni di Nord Ovest. Le temperature rimarranno comunque sempre elevate. Il freddo non arriverà prima della fine del mese di ottobre.

Le previsioni al Nord

Giornata in prevalenza stabile, tuttavia saranno ancora possibili delle deboli piogge sul basso Piemonte. Sulle altre zone il tempo sarà poco nuvoloso ma con nebbie diffuse in Valpadana. Tra pomeriggio e sera nuovo aumento delle nubi al Nordovest con piogge in intensificazione durante la notte. Temperature massime tra 21 e 26 gradi.

Le previsioni al Centro

Giornata stabile e in prevalenza soleggiata soprattutto sull’area adriatica. Nubi in aumento sulla Sardegna con prima piogge dal pomeriggio e temporali anche forti tra la sera e la notte. Nebbie mattutine nelle valli e lungo le coste. Massime molto elevate e comprese tra 23 e 27 gradi. Tirreno molto mosso o agitato.

Le previsioni al Sud

Giornata quasi estiva sulle regioni meridionali con cieli sereni o poco nuvolosi salvo nuvolosità sulla Sicilia meridionale e ionica. Massime fino a 28 gradi.