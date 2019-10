Come la sua concittadina Nadia Toffa, aveva deciso di raccontare pubblicamente la sua battaglia contro il cancro, affrontata con il sorriso sulle labbra. È morta a 33 anni Elisabetta Cirillo, la scrittrice bresciana autrice di "Lisa in The World", il blog dove aveva deciso di parlare della sua malattia, diagnosticata nell’ottobre 2014.

La passione per i viaggi

"1 Agosto 1986 - 9 Ottobre 2019. Un angelo tra noi che ha deciso di aspettarci più in là. È sempre stata avanti”, è il saluto che compare in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook. Nata a Brescia il primo agosto 1986, Elisabetta aveva avuto modo di viaggiare in tutto il mondo: Nuova Zelanda, Sudafrica, Mosca, New York. "Fin da bambina - scriveva sul suo blog - ho viaggiato molto con i miei genitori soprattutto in Africa e in Asia: questo mi ha lasciata con un perenne desiderio di muovermi, viaggiare e scoprire nuove culture, oltre ad una buona propensione ad apprendere lingue straniere, parlo inglese, russo, francese e spagnolo, e uno dei miei propositi ora è imparare il farsi". Negli Stati Uniti aveva scoperto la grande passione per lo yoga, che riusciva a praticare anche sul lettino d'ospedale.

Autrice di due libri

Dopo aver scoperto di avere il cancro, aveva deciso di affrontarlo a viso aperto, raccontandolo sul suo blog. Autrice di due libri - il romanzo “Come capita la vita” e la raccolta di poesie “Fino a qui” - online raccontava della malattia ma anche dei suoi viaggi e delle sue conquiste. In uno degli ultimi messaggi aveva scritto: “Sono scomparsa per un po’ perché è un periodo leggermente complicato, tra lavorare a due libri, combattere il cancro (sto facendo una radioterapia inaspettata dopo il mio ultimo controllo) insomma, le solite cose!”. Si era sposata lo scorso giugno. "Vivo d'istinto - sosteneva - non di metodo. A volte è un pregio, altre un difetto".