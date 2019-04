Meteo, le previsioni di domani sabato 6 aprile

La settimana si chiuderà con il transito di nuovi impulsi perturbati: momenti piovosi saranno alternati da pause soleggiate. E quella nuova si aprirà in modo molto simile con tempo estremamente variabile e con un continuo saliscendi delle temperature.

Alto Adige, oltre un metro di neve

E' caduto oltre un metro di neve in Alto Adige. In Val d'Ultimo, ai Pian dei Cavalli, si registrano 135 cm di neve fresca che si aggiungono a quelli caduti in precedenza. Il manto nevoso raggiunge così i due metri di spessore. A Obereggen, sulle Dolomiti, sono caduti un metro e 10 cm, 85 cm nella zona est delle Dolomiti. Le precipitazioni hanno causato forti disagi alla viabilità e, in modo temporaneo, anche alle Ferrovie. (Il meteo in Alto Adige)

Piogge eccezionali in Friuli Venezia Giulia

Il fronte atlantico ha formato un minimo barico sul Friuli Venezia Giulia. La pioggia accumulata da inizio episodio è arrivata a toccare i 272 mm sulle Prealpi Carniche occidentali, superando comunque i 200 mm in molte altre località. Gli apporti di neve fresca sono stati di 50-60 centimetri oltre i 1500-1700 metri. (Le previsioni del Friuli Venezia Giulia)

Gelo in Piemonte

Piemonte sotto lo zero dopo la perturbazione che ha portato fino a quasi un metro e mezzo di neve fresca oltre i 2.000 metri sulle montagne del nord della regione. Il termometro è sceso su valori molto bassi alle porte di Torino. Gelo nelle Langhe e sull'Appennino: a Saliceto (385 metri di altitudine) è stata registrata una minima a -0.3°, - 11.5° a Entracque (Cuneo), - 10.8° a Sauze, -15.1° sopra Bardonecchia. Abbondantissima la neve sul Piemonte settentrionale e allerta arancione per il rischio valanghe. (Le previsioni in Piemonte)

Le previsioni al Nord

Inizialmente poco nuvoloso ma tra il pomeriggio e la sera le nubi saranno in aumento sulle regioni di Nord Ovest con piovaschi sul Piemonte e il ponente ligure. Neve sulle Alpi occidentali dai 1200 metri di quota. Temperature stabili, massime comprese tra 16 e 18 gradi.

Le previsioni al Centro

Mattinata tutto sommato stabile ma con nubi in aumento nel corso del pomeriggio e piogge sul basso Lazio. Massime stabili e comprese tra 13 e 17 gradi, almeno 5-6- gradi in meno rispetto ai giorni.

Le previsioni al Sud

Giornata per lo più nuvolosa con qualche pioggia più probabile sulla Sicilia centro orientale, Calabria, Basilicata, zone interne della Campania e alta Puglia. Nel corso del giorno peggiora anche in Sardegna. Non sono esclusi locali temporali anche di forte intensità. Massime stazionarie e comprese tra 15 e 17 gradi.