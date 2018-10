Vincenzo Iaquinta, ex attaccante della Juventus e della Nazionale di calcio campione del Mondo nel 2006, è stato condannato a due anni nel processo di ‘ndrangheta Aemilia. Per lui, per reati di armi, la Dda aveva chiesto sei anni.

Condannato anche il padre di Iaquinta

Condannato anche il padre dell'ex calciatore, Giuseppe Iaquinta: accusato di associazione mafiosa, è stato condannato a 19 anni. Padre e figlio se ne sono andati dall'aula del tribunale di Reggio Emilia urlando “Vergogna, ridicoli”, mentre era ancora in corso la lettura del dispositivo.

Iaquinta: “Con la 'ndrangheta non c'entriamo niente”

“Il nome 'ndrangheta non sappiamo neanche cosa sia nella nostra famiglia. Non è possibile. Andremo avanti. Mi hanno rovinato la vita sul niente perché sono calabrese, perché sono di Cutro. Io ho vinto un Mondiale e sono orgoglioso di essere calabrese. Noi non abbiamo fatto niente perché con la 'ndrangheta non c'entriamo niente. Sto soffrendo come un cane per la mia famiglia e i miei bambini senza aver fatto niente”, ha detto Vincenzo Iaquinta fuori dal tribunale.

Primo grado del più grande processo sulle infiltrazioni al nord

La sentenza del processo Aemilia è stata letta nell'aula bunker allestita all'interno del tribunale di Reggio Emilia. I giudici erano riuniti dal 16 ottobre nella camera di consiglio blindata in Questura. Si tratta del primo grado di giudizio per i 148 imputati del dibattimento del più grande processo mai celebrato sulle infiltrazioni di 'ndrangheta al nord. Tra i reati contestati, a vario titolo, associazione a delinquere di stampo mafioso, false fatturazioni, usura, estorsione e frode. I pm della Dda Marco Mescolini e Beatrice Ronchi avevano chiesto pene complessive fino a mille anni. Il calciatore Vincenzo Iaquinta è accusato di un reato relativo al possesso di armi, con aggravante mafiosa.