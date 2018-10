Ieri sera il vicedirettore di Sky tg24 Riccardo Bocca, nel corso della trasmissione "Hashtag24, l'attualità condivisa", ha inviato una videolettera ad Alessandro Gassmann, commentando la decisione dell’attore di allontanarsi dai social network – decisione poi rivista – a causa degli haters, gli odiatori da tastiera. “Non crede sia assurdo e paradossale che ciascuno di noi debba avere coraggio per potersi esprimere serenamente?”, la domanda rivolta da Bocca. La risposta di Gassmann è arrivata via Twitter. “Sì, penso sia assurdo che si debba avere coraggio per esprimersi liberamente, ma penso anche che dire ciò che si pensa sia troppo importante per rinunciarvi...ed infatti eccomi qui”, ha risposto l'attore.

La decisione di Gassmann di abbandonare Twitter

Gassmann aveva deciso di abbandonare Twitter nel giugno del 2017, dopo le ondate di insulti, offese e accuse, scaturite dalla sua presa di posizione a favore dello Ius Soli. “In questo momento con un muro contro in continuazione, non c'è spazio su Twitter per chi come me non ha paura di dire ciò che pensa. Lascio questa opportunità a chi ha la forza per resistere senza paura", aveva scritto. Una decisione che l’attore ha poi rivisto, decidendo di tornare a utilizzare attivamente la piattaforma social.

La quarta puntata di Hashtag24

"Hashtag24, l'attualità condivisa" ha deciso di dedicare la quarta puntata della stagione a coloro che abitualmente utilizzano la violenza verbale per comunicare in rete. Ospiti della puntata sono stati il sociologo Mario Abis, la giornalista e scrittrice Selvaggia Lucarelli e il pallavolista e capitano della Nazionale Ivan Zaytsev.