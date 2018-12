L'acqua Evian firmata Chiara Ferragni costa 8 euro: polemiche in Rete

È polemica sui social network per il prezzo di 8 euro, ritenuto eccessivo da alcuni utenti, delle bottiglie d’acqua Evian firmate da Chiara Ferragni. Si tratta in realtà di una collaborazione tra la nota blogger e il marchio che ha prodotto una collezione in edizione limitata e che risale all’autunno del 2017. A scatenare la polemica - proprio in questi giorni - sono state alcune foto, postate in Rete, in cui viene messo in evidenza il costo di una singola bottiglia (che oscilla tra 8 e 8,50 euro sul sito ufficiale dell’azienda ed è sold out nella confezione da 12).

Prezzi in linea con quelli delle acque di lusso

Il prezzo dell’acqua griffata Chiara Ferragni, con tanto di occhio (simbolo del suo brand), sembra tuttavia essere in linea con quello delle acque di lusso che portano il nome di altri marchi. La stessa azienda aveva annunciato la collaborazione con la blogger sottolineando il design del prodotto e l’importanza a livello globale del marchio Ferragni: "Dieci anni dopo la sua collaborazione con Christian Lacroix, la prima di una serie che vede il nome Evian® associato ai designer più illustri ogni anno, l'annata del 2017 segna l'inizio di una nuova era per la famosa edizione limitata. Nella sua ultima versione ha uno sguardo originale, rinfrescante, imbevuto dell’inseparabile allegria del marchio Chiara Ferragni".

La risposta di Chiara Ferragni e la difesa di Fedez

Dopo gli attacchi subiti per il prezzo dell’acqua che porta il suo nome, è stata la stessa Chiara Ferragni a rispondere ironicamente a chi l’aveva attaccata. La blogger, infatti, ha retwittato un meme pubblicato dall’account "trashitaliano" in cui sembra che l’acqua Evian derivi in realtà dalle sue lacrime. Sempre dal web sono arrivati anche altri messaggi ironici a sostegno di Chiara Ferragni, mentre il marito della trentenne lombarda, il rapper Fedez, ha pubblicato un video in cui fa finta di vendere una banana, su cui ha disegnato il marchio e il nome Ferragni, al prezzo di 25 euro.