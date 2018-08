Genova, Autostrade paga mutui a sfollati. Oggi piano di ricostruzione

Autostrade presenta oggi a Genova il suo piano di demolizione e ricostruzione del ponte Morandi. Al tavolo è atteso anche l'amministratore delegato della società, Giovanni Castellucci. Da Autostrade sarebbe arrivata anche la disponibilità ad incontrare Renzo Piano, che martedì ha donato alla Regione l'idea di un nuovo viadotto. Ma il vicepremier e ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, ribadisce l’intenzione di revocare la concessione e affidare il rifacimento a Fincantieri. Intanto il sindaco Marco Bucci ha dichiarato di aver modificato la zona rossa "per permettere ad alcune imprese di riprendere il lavoro" (IL CROLLO DEL PONTE - FUNERALI - FOTO - VIDEO).

Toti: "Ricostruzione a carico del concessionario"

Il 29 agosto Castellucci aveva aperto ad un possibile ingresso di Cassa depositi e prestiti in Autostrade: "La cooperazione con fondi di investimenti istituzionali anche di matrice pubblica e con obiettivi di lungo termine fa parte del nostro dna". Un'idea subito bocciata da Di Maio, che dal Cairo ha replicato: "Voi prima avete fatto questo guaio e poi volete una partecipazione per salvarvi in Borsa? Non è questo il nostro obiettivo, il nostro obiettivo è fare in modo che d'ora in poi se si paga il pedaggio non si rischi di morire". Di opinione diversa il governatore ligure Giovanni Toti: "Nazionalizzare è il rimedio sbagliato", sostiene il commissario per l'emergenza in un'intervista a Repubblica. Toti aggiunge che la "legge prevede che la ricostruzione sia a carico del concessionario. E il concessionario attualmente è Autostrade. Ad avviare il cantiere deve essere Autostrade, anche se a costruire potrà essere un'azienda di stato come chiede Di Maio".

Autostrade ha iniziato a pagare i rimborsi dei mutui delle famiglie

Intanto la società Autostrade fa sapere in una nota che, dopo i contributi versati per le primissime necessità alle famiglie costrette a lasciare la propria abitazione e i primi interventi a favore di commercianti, artigiani e imprenditori, ha iniziato a pagare i rimborsi delle rate dei mutui a favore dei cittadini sfollati residenti nella zona rossa. Al momento sono circa 30 le famiglie che si sono rivolte per questo motivo ai due punti di contatto allestiti a Genova da Autostrade.

Bucci: "Meno zona rossa per permettere alle imprese di lavorare"

Per aiutare ulteriormente le imprese, il sindaco di Genova Marco Bucci ha ristretto l’area della zona rossa. "Ho firmato un'ordinanza per 'correggere' la zona rossa per permettere ad alcune imprese di riprendere il lavoro", spiega il primo cittadino. "Abbiamo una commissione tecnica che è un interlocutore con il quale possiamo confrontarci per arrivare all'obiettivo. Vogliamo far riprendere il lavoro e consentire agli sfollati di rientrare (LE TESTIMONIANZE), almeno qualche ora, nelle case per riprendere le proprie cose. Non ho la strada tracciata ma ci stiamo lavorando", aggiunge.

