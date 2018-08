Incidente stradale su A14, mezzo in fiamme e disagi alla circolazione

Un mezzo pesante ha preso fuoco sulla A14 Bologna-Taranto, nel tratto compreso tra Pedaso e Grottammare in direzione di Pescara. Lo ha fatto sapere Autostrade per l'Italia, specificando che l’incidente si è verificato all'altezza del chilometro 300 all'interno della galleria "Grottammare" intorno alle 23:30 del 23 agosto e ha provocato ingenti danni.

Previsti disagi alla circolazione

L'incendio è stato spento e al momento sono in corso i lavori di ripristino della galleria. Per questa ragione il traffico diretto verso Pescara è stato deviato sulla corsia di sorpasso della carreggiata opposta, limitando ad una sola corsia anche il traffico diretto verso Ancona. Autostrade prevede che le limitazioni, che interesseranno l’intero fine settimana per consentire la realizzazione dei lavori di ripristino, provocheranno disagi alla circolazione anche a causa dei flussi di traffico intensi, attesi per il rientro dalle vacanze.

Strade alternative

Per evitare le code legate a questi rallentamenti, Autostrade consiglia agli utenti provenienti da Taranto o da Bari, e diretti verso Bologna, di immettersi in A16 verso Napoli per raggiungere l'A1, con la quale raggiungere il capoluogo emiliano. A chi invece proviene da Pescara ed è diretto a Bologna si consiglia di utilizzare l'A25 o l'A24, verso Roma, per raggiungere l'A1. Infine agli utenti provenienti da nord e diretti verso le regioni di sud-est Autostrade consiglia i percorsi alternativi inversi.