Genova, Ferrazza e Brencich fuori dalla commissione. Allerta maltempo

Antonio Brencich e Roberto Ferrazza hanno lasciato la commissione ispettiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sul crollo del Ponte Morandi di Genova e mentre l'inchiesta prosegue, per ora ancora senza indagati, a preoccupare sono le condizioni meteo (IL CROLLO DEL PONTE - FUNERALI - FOTO - VIDEO).

Operazioni rimozione sospese per maltempo

Nelle prossime ore infatti in Liguria scatterà l’allerta gialla per temporali su gran parte della regione (Savonese, Genovese, e Spezzino) dalle 20 di questa sera fino alle 23:59 di domani. Le operazioni di rimozione dei resti del Ponte Morandi si fermeranno quindi per ragioni di sicurezza. Lo ha spiegato il presidente di Regione Liguria e commissario delegato all'emergenza Giovanni Toti nel punto stampa nel quale sono state illustrate le misure di protezione specifiche per l'area del crollo del viadotto, nel greto del torrente Polcevera, previste per le prossime ore quando sulla Liguria scatterà l'allerta meteo.

Zona rossa non verrà ampliata

Al momento da parte della protezione civile regionale e comunale non è stato previsto ampliamento della “zona rossa”, quella interdetta sotto il viadotto crollato. "Avendo lì una situazione molto particolare -ha aggiunto anche l'assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone - riteniamo che queste siano misure sufficienti in prima battuta, tutto quello che verrà preso successivamente sarà frutto di quanto accadrà".

Brencich si dimette dalla commissione

Antonio Brencich, dopo aver rassegnato le dimissioni dalla commissione ispettiva del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, che ha il compito di far luce sulle cause del crollo del Ponte Morandi, è intervenuto per chiarire la sua posizione: "La mia decisione di dimettermi coincide con una ragione di opportunità. Lo volevo fare già quattro giorni fa. Su questa vicenda si è alzata una questione politica, con la quale non ho nulla a che fare. Quindi, per ragioni di serietà, mi sono dimesso", ha dichiarato l’ingegnere.

Ferrazza: "Non ho ricevuto comunicazioni dal ministero"

Ieri il ministro Danilo Toninelli aveva dato mandato per la revoca dall'incarico di presidente della stessa commissione per l'architetto Roberto Ferrazza, secondo ragioni di opportunità in relazione a tutte le istituzioni coinvolte in questa vicenda. "Vorrei cercare di capire - ha dichiarato Ferrazza - Ma prima di parlare dovrei ricevere una comunicazione del ministero, cosa che ancora non c'è stata". Ferrazza, che è provveditore delle opere pubbliche per il Piemonte, la Liguria e la Val d'Aosta, parteciperà oggi a una riunione in prefettura "con una disposizione d'animo aperta e serena sia pure - ha detto - con un ruolo che è messo in discussione se non revocato".

L’inchiesta prosegue

Intanto i periti incaricati dai pm affermano che anche le condizioni del moncone ovest del ponte Morandi "sono gravi, se non gravissime". L'inchiesta vedrà nei prossimi giorni i primi indagati, che potrebbero essere in tutto una ventina. Ma per ora "non c'à nessuna lista di nomi", ha ribadito il procuratore di Genova, Francesco Cozzi, che insieme all'aggiunto Paolo D'Ovidio coordina l'inchiesta sul crollo affidata ai pm Walter Cotugno e Massimo Terrile. Il fascicolo resta quindi a carico di ignoti per i reati di attentato colposo alla sicurezza dei trasporti, omicidio colposo plurimo e disastro colposo.

Data ultima modifica 24 agosto 2018 ore 18:44