Reazione allergica dopo cena al ristorante: muore 24enne nel Pisano

È uscita a cena, ma è morta poco dopo, probabilmente a causa di una reazione allergica. È successo a una ragazza di 24 anni originaria di Novacchio, una frazione del comune di Cascina (Pisa). La giovane avrebbe avuto una violenta crisi respiratoria poco dopo aver mangiato al ristorante, mentre si trovava sull'auto del fidanzato. La vittima è morta mentre i sanitari del 118 la stavano soccorrendo.

La ragazza conosceva il locale. Procura apre indagine

Secondo le prime informazioni, la ragazza aveva sempre con sé i farmaci necessari a gestire le sue reazioni. Anche ieri sera li avrebbe assunti ma i medicinali non sarebbero bastati a salvarla. Stando a quanto si è appreso, inoltre, la 24enne aveva già frequentato altre volte il locale dove aveva cenato ieri sera. Sull'episodio, intanto, la procura ha aperto un'inchiesta ed è probabile che sarà disposta anche l'autopsia. Non è escluso che vengano disposti ulteriori accertamenti anche sul ristorante e sulle materie prime impiegate per cucinare i piatti. Intanto il sindaco di Cascina, Susanna Ceccardi, ha commentato così, su Facebook, quanto accaduto alla ragazza: "Una triste pagina per il nostro comune che ha perso nella notte una giovane cittadina per una vera disgrazia. Esprimiamo cordoglio alla famiglia".