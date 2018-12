Vaticano, Papa Paolo VI e monsignor Romero santi il 14 ottobre

Dopo l'annuncio, nei mesi scorsi, l'ufficializzazione da parte di Papa Francesco: Paolo VI e monsignor Óscar Arnulfo Romero saranno canonizzati in Piazza San Pietro il 14 ottobre prossimo.

L'annuncio di Papa Francesco

Il pontefice lo ha comunicato durante il Concistoro ordinario pubblico per alcune cause di canonizzazione, che si è svolto sabato 19 maggio in Vaticano. Paolo VI e Romero saranno proclamati santi durante il Sinodo dei vescovi dedicato ai giovani. Insieme a loro – secondo quanto riporta l'Ansa – verranno canonizzati anche i sacerdoti italiani Francesco Spinelli e Vincenzo Romano e due suore: la tedesca Maria Caterina Kasper e la spagnola Nazaria Ignazia di Santa Teresa di Gesù.

Paolo VI, il papa pronto a dimettersi

Papa Paolo VI è nato il 26 settembre 1897 a Concesio, piccolo comune della provincia di Brescia, ed è stato pontefice dal 21 giugno 1963 fino alla morte, il 6 agosto 1978. È venerabile dal 20 dicembre 2012, in seguito al riconoscimento delle sue virtù da parte di Benedetto XVI. Beatificato il 19 ottobre 2014 da Bergoglio, nei mesi scorsi la Chiesa ha anche riconosciuto un suo miracolo, legato alla nascita di una bimba sopravvissuta per alcuni mesi dopo la rottura della placenta. Una guarigione dichiarata inspiegabile dalla scienza e avvenuta - secondo quanto ritiene la Congregazione dei Santi - dopo che la madre della piccola, pochi giorni dopo la beatificazione di Papa Montini avvenuta il 19 ottobre 2014, si era recata a Brescia, diocesi natale di Paolo VI, per pregare il nuovo beato. Anche per la beatificazione di Papa Montini, il miracolo avvenne in una fase di vita prenatale. Dei giorni scorsi è invece la notizia che, come successo parecchi anni più tardi nel caso di Papa Ratzinger, Paolo VI sarebbe stato pronto a dimettersi. Il settimanale di ispirazione cattolica "Famiglia Cristiana" ha citato due lettere da lui scritte il 2 maggio 1965 in cui affermava che si sarebbe fatto da parte "in caso di malattia invalidante ovvero in caso di altro impedimento grave e prolungato".

Chi è Óscar Arnulfo Romero



Óscar Arnulfo Romero, nato nel 1917, era un arcivescovo di El Salvador. Fu ucciso da un cecchino mentre celebrava la messa in un ospedale della capitale del Paese, San Salvador, il 24 marzo 1980. Romero era inviso alla dittatura militare che in quegli anni era al potere, proprio a causa del suo impegno nel denunciare le violenze in atto nel Paese. Fino a oggi venerato come beato, anche lui sarà santo dal 14 ottobre.