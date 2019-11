Unimol avvia raccolta differenziata

(ANSA) - CAMPOBASSO, 19 NOV - Presentato dall'Università del Molise il progetto per raccogliere in modo differenziato i rifiuti nei propri edifici. "Tra le tante cose che accomunano l'Amministrazione comunale di Campobasso e l'Università del Molise c'è anche questa spiccata sensibilità per le tematiche ambientali" ha detto il sindaco del capoluogo Roberto Gravina.

L'iniziativa è stata concordata con l'assessorato comunale all'Ambiente, guidato da Simone Cretella, e con la Sea, società in house del Comune che si occupa, tra l'altro, della raccolta dei rifiuti. "La raccolta differenziata che l'Unimol curerà all'interno delle sue strutture - ha spiegato Gravina - farà da primo avamposto al sistema di raccolta dell'amministrazione comunale che dopo San Giovanni, quartiere nel quale prenderà il via dal 10 dicembre, dovrà arrivare a coinvolgere anche il quartiere Vazzieri".



Data ultima modifica 19 novembre 2019 ore 12:25