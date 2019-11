Alunni Mirabello campioni differenziata

(ANSA) - CAMPOBASSO, 16 OTT - "Orgoglioso di avervi ricevuto per onorare la vostra iniziativa, il risultato raggiunto e il vostro impegno per l'ambiente". Così il presidente del Consiglio regionale, Salvatore Micone, ricevendo oggi a Palazzo D'Aimmo gli studenti della scuola secondaria di primo grado di Mirabello Sannitico (Campobasso) che si sono aggiudicati il titolo di 'Campioni Italiani' di raccolta differenziata di pile e accumulatori nell'ambito del progetto 'Una pila alla volta'. In Consiglio regionale anche il dirigente scolastico, Nazzareno Miele, il sindaco Angelo Miniello, e i docenti Vincenzo Fornaro e Maria Minicucci. "Complimenti per il risultato raggiunto - le parole di Micone - ma soprattutto grazie per l'opera di sensibilizzazione che avete messo in campo nell'attività del riciclo e della differenziazione dei rifiuti". (ANSA).