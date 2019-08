'Al Molise serve unità', appello di Toma

(ANSA) - CAMPOBASSO, 19 AGO - "Il Molise ha bisogno di unità".

Lo scrive il presidente della Regione Donato Toma rivolgendo un appello anche a chi in Parlamento "rappresenta i nostri territori, per rafforzare le nostre posizioni e risolvere tavoli di crisi e problematiche a cui la nostra amministrazione regionale sta lavorando". Il governatore considera strategica l'interlocuzione con deputati e senatori molisani per affrontare e risolvere le questioni relative a emergenze lavorative, riprogrammazione dei fondi comunitari e accordo di partenariato.

"Possiamo sviluppare anche un'accesa dialettica politica - aggiunge - ma fuori regione si va assieme, governatore e delegazione parlamentare, senza corse in avanti per screditare chi sta arrivando con l'unico fine di difendere o reclamare i diritti dei molisani. Non è una guerra fra chi ha vinto in Molise e chi (forse) ha vinto negli enti sovraordinati. Da questo punto di vista la mia porta sarà sempre aperta e la mia disponibilità sempre totale". Da Toma anche un appello all'unità rivolto ai partiti della coalizione dei centrodestra in vista delle elezioni provinciali di Isernia e Campobasso. "A Isernia - dichiara - sarebbe stato più opportuno avere un solo candidato e non scatenare un braccio di ferro nell'ambito del centrodestra, se non altro per dare un'immagine granitica della coalizione agli osservatori politici. Alle provinciali di Campobasso è vitale andare coesi e non perdere un solo voto, considerato che il Pd ha proposto una candidatura a presidente della Provincia sulla carta molto debole politicamente, ma che tale potrebbe non essere considerato il fumus di inciucio con i grillini". Infine, una considerazione: "Le verifiche politiche non si fanno sui social, non si annunciano dal balcone mentre si 'stendono i panni', ma si fanno nelle riunioni di coalizione".

