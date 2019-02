Due tetti a fuoco a Campomarino all'alba

(ANSA) - CAMPOMARINO (CAMPOBASSO), 23 FEB - Incendio di due tetti di abitazione a Campomarino. All'alba di oggi, intorno alle 6.30, è scattato l'allarme. Le fiamme sono divampate in via Roma coinvolgendo due solai in legno di appartamenti di cui solo uno abitato da una persona anziana che, fortunatamente, e in buone condizioni. Non ha riportato conseguenze. Sul posto sono intervenute le squadre di Termoli e di Santacroce di Magliano (Campobasso). Il pompieri hanno lavorato alacremente nonostante il maltempo. Il forte vento ha reso difficili le operazioni di spegnimento. (ANSA).