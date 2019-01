Neve e ghiaccio in Molise,-4 a Campobass

(ANSA) - CAMPOBASSO, 4 GEN - Neve e ghiaccio anche la scorsa notte su gran parte del Molise, in particolare quello centrale e occidentale, con temperature in ulteriore calo. L'ondata di gelo artico, secondo gli esperti, proseguirà anche nelle prossime ore, un leggero miglioramento è atteso a partire da domenica 6 gennaio. In nottata a Campobasso, dove l'altezza delle neve ha raggiunto circa 30 centimetri, si sono registrati -4 gradi, picchi più elevati nelle zone di montagna: a Campitello Matese, frazione di San Massimo (Campobasso) e Capracotta (Isernia) si sono toccati i -10. A preoccupare di più è il ghiaccio che si è formato su diverse arterie dove Vigili del fuoco, Anas, Province, Polizia stradale e Carabinieri sono costantemente all'opera da diverse ore per prestare soccorso ad automobilisti e trasportatori rimasti in panne con i loro automezzi.