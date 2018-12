Ubriaco aggredisce carabiniere a Venafro

(ANSA) - VENAFRO (ISERNIA), 26 DIC - Aggredisce a testate un carabiniere intervenuto in un bar di Venafro (Isernia) da cui lui, ubriaco, non voleva uscire. L'uomo, un 30enne del posto, è stato denunciato per minacce, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il barista aveva chiesto aiuto al 112 poiché l'uomo non gli consentiva di chiudere il locale e chiedeva altro alcol.

Il 30enne - si legge in una nota del Comando Provinciale Cc - alla vista dei militari ha posto in essere una serie di azioni di resistenza tanto da colpire con una testata uno dei carabinieri procurandogli lievi lesioni. A causa del forte stato di agitazione del giovane è stato necessario anche l'intervento del 118 per il ricovero in ospedale. (ANSA).