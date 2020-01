Di Maio: a Salvini non interessa l'Emilia-Romagna

"È chiaro ed evidente che a Salvini non importa niente dell'Emilia-Romagna.

Ogni regione lui la cannibalizza con le sue campagne elettorali in cui i candidati presidente neanche esistono. Esiste lui, fa la sua campagna. In alcune regioni ha vinto e dove ha vinto ha poi lasciato una regione allo sbando". Lo ha detto Luigi Di Maio in un'intervista a Teleromagna sulle prossime regionali in Emilia-Romagna.

"Qui ci sono due idee di regione - ha aggiunto - in una c'è il centrodestra con la Lega che chiede di governare la vostra regione e poi non è in grado nemmeno di chiudere il bilancio è manda in esercizio straordinario le proprie regioni. È successo già in Sardegna, in Basilicata, in Abruzzo, in Umbria e succederà anche qui. Andare all'esercizio provvisorio significa non avere soldi per investimenti e per strade, scuole, ospedali.

Dall'altra parte c'è chi l'ha già governata questa regione e noi vogliamo fare meglio. Noi rappresentiamo un'alternativa".