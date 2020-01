Pubblicato bando Premio Pascoli Poesia

(ANSA) - BOLOGNA, 8 GEN - Pubblicato il bando della 18/a edizione del 'Premio Pascoli di Poesia in Lingua e Dialetto', riconoscimento promosso da Sammauroindustria - l'associazione pubblico-privato che raggruppa i principali imprenditori di San Mauro Pascoli, città natale del poeta romagnolon - e che in passato è stato vinto da autori come Mario Luzi, Giovanni Giudici, Yves Bonnefoy, Adonis, Nelo Risi e Franco Loi.

Due le sezioni del Premio Pascoli, entrambe del valore di 1500 euro quella in Lingua e quella in Dialetto aperte alle opere edite non prima del primo maggio 2018. La giuria che vaglierà i lavori è composta da cinque esperti e studiosi di letteratura: Daniela Baroncini dell'Università di Bologna, presidente della giuria; Franco Brevini dell'Università di Bergamo e Milano; Gualtiero De Santi dell'Università di Urbino, Gianfranco Miro Gori, saggista e poeta e Piero Meldini, scrittore. Il termine ultimo di partecipazione è il 30 aprile 2020.