Marca 2020, fiera punta su sostenibilità

Dopo i focus sul Sistema Paese e sulla sicurezza alimentare 'Marca by BolognaFiere', il salone italiano dedicato ai prodotti a marchio del distributore, si aprirà all'insegna del tema della sostenibilità. Presentata oggi a Milano, l'edizione 2020 di Marca è in programma i prossimi 15 e 16 gennaio a Bologna Fiere con numeri in crescita: parteciperanno 850 espositori, distribuiti su oltre 21mila metri quadrati di superficie e sono attesi 10mila visitatori di cui almeno 500 da Paesi esteri.

"Sedici anni fa Marca fu una felice intuizione - ha sottolineato Gianpiero Calzolari, presidente di BolognaFiere - perché in questi anni i prodotti a marchio del distributore hanno conquistato volumi e spazi importantissimi. Marca ha contribuito a realizzare questa occasione di successo". Come la marca del distributore contribuisca alla sfida dello sviluppo sostenibile del Paese sarà il tema al centro di Marca 2020.

"Daremo la nostra definizione di sviluppo sostenibile - ha spiegato Giorgio Santambrogio, presidente di Associazione distribuzione moderna (Adm) che collabora con BolognaFiere nell'organizzazione di Marca - Negli studi che presenteremo vedremo quali realtà europee o mondiali fanno da stimolo oppure la correlazione positiva tra incidenza dei prodotti a marchio del distributore e l'attenzione allo sviluppo sostenibile da parte di aziende 'copacker'".