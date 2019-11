Violenza donne, 'tempi della giustizia troppo lunghi'

Fragilità economica per "le donne impegnate in percorsi per uscire dalla violenza", in difficoltà nel trovare casa o lavoro, e troppe attese per ricevere "risposte dal sistema giustizia: i procedimenti, civili e penali, hanno tempi lunghissimi". Sono due aspetti che il Coordinamento dei centri antiviolenza dell'Emilia Romagna mette in luce in una nota, nella Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, per evidenziare le difficoltà che incontrano le strutture che assistono chi subisce maltrattamenti. Il lavoro in rete tra coloro che sono impegnati nella tutela delle donne "è il punto cardine che contribuisce - aggiunge il comunicato - a sostenere concretamente le vittime di violenza".

Tra chi opera per contrastare la violenza di genere nei luoghi di lavoro c'è la Cgil Emilia-Romagna che oggi ricorda il valore della Convenzione sull'eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro emanata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro (Oil).