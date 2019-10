Debutto in scena per 'Trilogy in Two'

Prima nazionale il 19 e 20 ottobre al Festival Aperto di Reggio Emilia per 'Trilogy in Two' di Andrea Liberovici, un'opera mosaico in due tempi che fonde musica, performance e video. Coprodotto con il Teatro Nazionale di Genova, dove sarà in scena dal 22 al 30 ottobre, il lavoro vede protagonista la vocalità straordinaria di Helga Davis, con l'accompagnamento dello Schallfeld Ensemble diretto da Sara Caneva.

Compositore e autore da sempre impegnato in una ricerca che incrocia il teatro con la musica e le arti visive, Andrea Liberovici ha cominciato a pensare a 'Trilogy in Two' nel 2008: il compositore esplora la figura del Faust attraverso una serie di pillole video prodotte per Rai3. Da quel primo embrione è nata la possibilità di trasformazione in uno spettacolo che avesse come protagonista Helga Davis, artista interdisciplinare statunitense già interprete di alcuni lavori di Robert Wilson e Peter Greenaway.



Data ultima modifica 21 ottobre 2019 ore 12:51