Autonomia: Bonaccini, ci si dica verità

"È un anno che, ogni settimana, il Governo ci dice che la settimana successiva firmeremo per l'autonomia. Io rivendico la bontà della proposta dell'Emilia-Romagna", "insieme a Lombardia e Veneto, tre regioni che sono partite per prime, abbiamo il diritto di sapere la verità: vuole essere concessa l'autonomia all'Emilia-Romagna? Ci si dica o sì o no. Non ci si prenda in giro". Così il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini a margine degli Innovation Days a Bologna ha commentato il vertice di ieri sera a Palazzo Chigi sulle autonomie che si è chiuso senza un'intesa, rimandando aggiornamenti alla prossima settimana.

"Siamo disponibili a limare il testo, a rivederlo - ha aggiunto - Non abbiamo chiesto tutte le competenze, ne abbiamo chieste circa la metà". "Usciamo da questo balletto infinito: per me gli interlocutori non sono il Movimento 5 stelle o la Lega, ma il Governo italiano. Noi siamo pronti a firmare ma firmiamo non al buio, ma solo se c'è un testo condiviso".