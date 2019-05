Scontro con una Lamborghini in Appennino

(ANSA) - BOLOGNA, 17 MAG - Incidente questo pomeriggio, poco prima delle 17, sulla Sp65 della Futa a Zula, località tra Pianoro vecchia e Livergnano a Pianoro, comune sulle prime colline di Bologna. Sul tratto dove doveva transitare dopo poco il corteo della Mille Miglia, si è verificato uno scontro frontale tra una Lamborghini e una Mini Cooper, la dinamica è ancora al vaglio della Polizia municipale che si è occupata dei rilievi, mentre una pattuglia dei Carabinieri ha regolato la circolazione durante l'intervento per rimuovere i mezzi indicentati. Secondo una prima ricostruzione, la fuoriserie a bordo della quale viaggiavano due inglesi, a seguito del corteo delle auto storiche, ma che non era in gara, potrebbe avere invaso il senso di marcia opposto scontrandosi con l'altra auto in transito nell'altra carreggiata della Futa. Risulterebbero, al momento, due persone ferite trasportate in codice di media gravità all'Ospedale Maggiore.