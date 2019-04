Cgil, presidio contro Salvini a Modena

Halima Aden, prima modella a posare con un hijab e un burkini per Sports Illustrated. Foto

Ha 21 anni, è nata e cresciuta in un campo per rifugiati somali in Kenya, poi è emigrata negli Stati Uniti a 7 anni. Ora è una modella internazionale e la rivista l’ha scelta, vestita in linea con i dettami islamici, per l'annuale numero dedicato ai costumi da bagno