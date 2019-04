Caccia: Coldiretti E-R, abbattimento cinghiali senza limiti

"La Regione ha finalmente riconosciuto che i cinghiali non sono più un problema solo per il comparto agricolo, ma anche una minaccia per l'ambiente e per i cittadini". Così Coldiretti Emilia-Romagna commenta una delibera del piano faunistico venatorio, operativa da oggi, che prevede non ci siano limiti all'abbattimento di questi ungulati nelle zone di pianura e collina in tutta la regione.

"I danni dei cinghiali in campagna superano i 150 mila euro all'anno - continua Coldiretti regionale - e questi selvatici sono una minaccia concreta per la cittadinanza, con oltre mille incidenti stradali causati ogni anno dai selvatici. A tutto questo va aggiunto che il cinghiale è il principale portatore in Europa della peste suina africana".