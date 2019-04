Tour operator arabi e Usa scelgono E-R

"In Emilia Romagna c'è il meglio dell'Italia, fatelo scoprire sempre di più". È l'opinione dei tour operator internazionali presenti oggi a Bologna al workshop della 24/a edizione del Buy Emilia-Romagna, promosso da Confcommercio Imprese per l'Italia in collaborazione con Apt Servizi. L'incontro commerciale - a Palazzo De' Toschi, sede della Banca di Bologna - ha visto la presenza di 75 buyer di 20 Paesi e 70 operatori turistici regionali. In questi giorni i tour operator internazionali sono stati coinvolti in 12 educational tour giornalieri alla scoperta delle Destinazioni Turistiche regionali: 'Bologna-Modena', 'Emilia' e 'Romagna'.

Molto positivi i commenti dei buyer da Medio Oriente e Usa.

Secondo Yousef Al Abdad, Sales Executive di Emirates Airlines (che ha un volo giornaliero Dubai-Bologna), "l'Emilia-Romagna è una destinazione molto interessante per il pubblico arabo: a una buona offerta turistica si unisce la piacevolezza delle persone.

E' predisposta al sorriso e all'accoglienza, elementi che un turista arabo può apprezzare moltissimo. Finora Italia era sinonimo di Roma, Venezia e Milano. Come Emirates ci impegneremo al massimo per promuovere Bologna come destinazione per il futuro". "Per i prossimi due anni l'Emilia-Romagna sarà il cuore dei nostri tour - aggiunge Elisabeth Condelli di Escape Artists, operatore statunitense specializzato in viaggi verso l'Italia - Cavalcando il successo incredibile del romanzo di Karen Essex, 'Leonardo's swans', che narra le vicende della famiglia d'Este, abbiamo costruito un percorso che ne ripercorre i luoghi, da Ferrara a Ravenna, a Bologna". Un occhio di riguardo anche per l'enogastronomia: "Gourmet, vino, aceto balsamico, Parmigiano Reggiano, per i turisti indiani l'Emilia-Romagna è una destinazione eccezionale - dice Arum Varma di Allways Marketing & Traverl Services - In India cresce sempre di più la passione per l'enogastronomia italiana, con la nascita di Food&Wine, club di altissimo livello guidati da esperti che vengono a formarsi proprio in Emilia-Romagna, in un clima accogliente e in un contesto ricco di suggestioni".

"Buon cibo tipico, bellezze artistiche, forti tradizioni locali, design e creatività, accoglienza autentica: questa, e non solo, è l'Emilia-Romagna e questa è l'idea di Made in Italy che piace al mondo", sottolinea l'assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini. "L'incontro tra operatori turistici e buyer al Workshop del Buy Emilia-Romagna è l'occasione per raccontare al meglio chi siamo e valorizzare la nostra offerta sui mercati internazionali". Sulla stessa lunghezza d'onda il direttore regionale di Confcommercio, Pietro Fantini, per il quale l'obiettivo del Buy "è quello di consolidare il mercato domestico europeo e, in collaborazione con i grandi vettori aerei (Emirates per il volo Dubai-Bologna e American Airlines per il nuovo collegamento da Filadelfia a Bologna), sostenere i flussi turistici di lungo raggio ad alta capacità di spesa".

Il Buy Emilia-Romagna terminerà con 'Bologna experience', un ventaglio di proposte per i buyer fra shopping trainer, city sigthseeing e hotel inspections. Domani, giovedì, il gruppo dei sette tour operator dell'Arabia Saudita saranno coinvolti in un educational tour dedicato nella Destinazione Turistica Bologna-Modena. Dalla prima edizione ad oggi hanno preso parte al Buy Emilia Romagna oltre 3.000 buyer internazionali e più di 2.500 operatori turistici regionali, che hanno reso possibile oltre 50.000 incontri d'affari. In questi anni sono stati organizzati, con i buyer presenti nelle diverse edizioni, oltre 250 educational tour che hanno fatto conoscere le eccellenze turistiche emiliano romagnole.