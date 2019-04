Litiga con la ex moglie e la accoltella

(ANSA) - BOLOGNA, 6 APR - Ha ferito con una coltellata la ex moglie, picchiato un vicino di casa e danneggiato due auto. A compiere l'aggressione, verso le 6 di questa mattina a Sasso Marconi, nel Bolognese, è stato un 49enne del luogo, che è stato poi bloccato dai carabinieri.

Secondo la prima ricostruzione, l'uomo si è presentato all'alba a casa della donna, cominciando a discutere per questioni di gelosia e per il mantenimento del figlio adolescente. Durante la lite, ha estratto un coltello e l'ha colpita a una gamba, procurandole una lesione guaribile in 20 giorni. L'uomo poi ha preso a schiaffi un ragazzo che abita nello stesso edificio, accusandolo di avere una relazione con la ex moglie, infine è sceso in strada e ha infranto i finestrini all'auto della donna e a un'altra macchina. La posizione dell'uomo è al vaglio dei Carabinieri.