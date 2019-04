Igor incontrerà due donne in carcere

La direzione della prigione di Zuera, in Spagna, dov'è detenuto Norbert Feher, meglio noto come Igor il 'russo', ha autorizzato il killer serbo a ricevere delle visite. A incontrarlo sarà un'amica conosciuta attraverso uno scambio epistolare, che va avanti da circa sei mesi e che è stato controllato dalle autorità del carcere. A darne notizia è il quotidiano spagnolo Heraldo, che spiega come a chiedere di regolarizzare questi incontri è stato il legale di Igor in Spagna, l'avvocato Juan Manuel Martin Calvente.

Norbet Feher, già condannato all'ergastolo in Italia per gli omicidi di Davide Fabbri e Valerio Verri, e arrestato in Spagna per aver ammazzato altre tre persone, nelle prossime settimane riceverà quindi la visita di Rebeca Sanchez, madrilena e figlia di un militare. Oltre a lei, Igor potrebbe incontrare anche un'altra altra amica di 'penna'.



Data ultima modifica 08 aprile 2019 ore 09:13