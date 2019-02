Sos smog, in Emilia-Romagna scattano misure d'emergenza

Peggiorano i livelli di smog in Emilia-Romagna, col superamento dei limiti di legge di Pm10 negli ultimi giorni in tutte le province tranne Ravenna e Rimini. È quanto emerge dall'ultimo bollettino dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae). Da domani 12 febbraio scattano quindi le misure emergenziali che prevedono, fra l'altro, lo stop dei veicoli diesel euro 4 dalle 8.30 alle 18.30, l'abbassamento delle temperature medie nelle abitazioni (fino a 19 gradi) e negli spazi commerciali e ricreativi (fino a 17 gradi), il divieto dell'uso di biomasse per il riscaldamento domestico. Tali misure rimarranno in vigore fino a giovedì compreso, giorno di nuova emissione del bollettino Arpae.