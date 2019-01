Fiamme in stabile Ravenna, 3 in ospedale

(ANSA) - RAVENNA, 25 GEN - Una 19enne intossicata in maniera non grave e altre due persone - due uomini di 80 e 87 anni - portate in ospedale per accertamenti legati alla situazione e a pregresse patologie. E' il bilancio di un incendio divampato poco prima delle 11 in una palazzina di via Marzabotto, a ridosso del centro di Ravenna, quasi di fronte alla caserma dei Vigili del Fuoco. Tutte le famiglie dello stabile - in totale una ventina - sono state evacuate per ragioni di sicurezza.

Sul posto, oltre a varie squadre di pompieri e agli operatori del 118, sono intervenuti i Carabinieri del Radiomobile e le Volanti della Polizia di Stato. Inoltre la polizia locale, durante tutte le operazioni di soccorso, ha isolato un tratto di viale Randi, la principale arteria di accesso a quella zona della città. Sulla base delle verifiche fin qui compiute, le fiamme si sarebbero alzate nell'appartamento del settimo e ultimo piano, quello in cui si trovava la 19enne, a partire da un braciere.