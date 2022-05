Bari, incendio in un palazzo in centro: 10 intossicati

Dieci persone sono rimaste intossicate nell'incendio scoppiato questa mattina in uno stabile in via Melo, in pieno centro a Bari. Sul posto sono intervenute la Polizia di Stato, la Polizia locale, i Vigili del Fuoco e il 118. Da chiarire le cause del rogo. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che le fiamme si sarebbero sviluppate nel vano scala per un cortocircuito di un quadro elettrico condominiale. L’edificio è stato fatto subito evacuare. La strada è stata chiusa al traffico.