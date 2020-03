Code davanti a supermercati del Barese

(ANSA) - BARI, 21 MAR - Code agli ingressi di supermercati e ipermercati di Bari e provincia si sono registrati fin dalle prime ore del mattino. Sui social si sono susseguite le segnalazioni dei cittadini che documentano, con foto, code di decine di persone, denunciando assembramenti e il mancato rispetto delle misure di sicurezza imposte dal Governo per arginare la diffusione del contagio da coronavirus. I controlli vengono fatti da Polizia locale e carabinieri che nella maggior parte dei casi hanno constatato il rispetto delle distanze di sicurezza. In particolare ai due ipermercati che si trovano all'ingresso del capoluogo, su viale Pasteur e su via Santa Caterina, i clienti sono stati muniti di biglietti con numero progressivo in base all'arrivo e, in fila indiana a distanza di un metro uno dall'altra, aspettano all'esterno il proprio turno per entrare. Anche in alcuni discount della provincia sono state documentate e segnalate code agli ingressi, con decine di persone munite di mascherine e guanti, in fila con i carrelli.

(ANSA).