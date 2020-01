'Sul bus non si fuma', autista picchiato

Capodanno cinese a Milano, stop ai preparativi: annullata la sfilata del Dragone. FOTO

Era tutto pronto in via Paolo Sarpi, cuore della Chinatown meneghina, per festeggiare l’inizio dell’anno del Topo . Ma le notizie sul coronavirus hanno spinto la comunità cinese locale a cancellare la classica parata, prevista per il 2 febbraio, in segno di solidarietà