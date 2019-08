Scontro auto GdF e scooter,muore 15enne

(ANSA) - FOGGIA, 20 LUG - Un ragazzo foggiano di 15 anni che era in sella ad uno scooter è morto in uno scontro frontale con un'auto della Guardia di Finanza avvenuto nel primo pomeriggio in via Camporeale, alla periferia di Foggia. NOn è ancora chiara la dinamica dell'incidente. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale. Il ragazzo è morto subito dopo l'impatto: inutili sono stati i tentativi del personale del 118 di rianimarlo.

Non indossava il casco il 15enne che è morto i seguito allo scontro tra il suo scooter e un'auto della guardia di finanza alla periferia di Foggia. E' quanto emerge dalle prima indicazioni sulla ricostruzione dell'incidente che non è ancora del tutto chiarita. L'equipaggio a bordo della vettura era impegnato in un servizio di pattugliamento del territorio. Secondo prime informazioni, pare che il 15enne sia sbucato improvvisamente da una traversa laterale e si sia trovato di fronte l'auto della finanza, non riuscendo ad evitare l'impatto. Sul posto stanno operando gli agenti della polizia locale incaricati di effettuare le indagini. Si indaga per omicidio colposo.



