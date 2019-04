Con Enel X e-mobilità nei borghi

(ANSA) - CASTELLANETA (TARANTO), 16 APR - Colonnine elettriche e mobilità a zero emissioni nei borghi d'Italia, patrimonio storico e turistico inestimabile: è stata presentata oggi a Castellaneta la partnership tra Enel X e l'associazione Borghi autentici d'Italia, finalizzata a promuovere lo sviluppo e la diffusione della mobilità urbana e sostenibile nei piccoli comuni che hanno aderito all'iniziativa.

Il protocollo d'intesa prevede l'installazione di infrastrutture di ricarica in tutti i centri aderenti all'associazione, con l'obiettivo prioritario del rispetto dell'ambiente e dello sviluppo del territorio.

Nei borghi finora coinvolti sono stati installati da Enel X oltre 220 punti di ricarica di tipo Pole station. Alla presentazione del protocollo hanno partecipato Luigi Ottaiano, responsabile e-Mobility Italia di Enel X, Rosanna Mazzia, presidente Associazione Borghi Autentici d'Italia, Giovanni Gugliotti, il sindaco di Castellaneta e la vice presidente del Consiglio comunale della cittadina pugliese Stefania Giannico.

"L'accordo - ha sottolineato Ottaiano di e-Mobility Italia - si inserisce nel piano nazionale per la realizzazione dei punti di ricarica dei veicoli elettrici, che vedrà la posa di circa 7.000 infrastrutture di ricarica entro il 2020, corrispondenti a circa 14.000 punti di ricarica, per arrivare a 28mila punti nel 2022, secondo un piano flessibile che moduleremo in funzione dell'evoluzione del mercato". "Il programma di adesione all'iniziativa è già attivo da qualche mese - ha spiegato la presidente Mazzia dell'associazione Borghi autentici - con oltre 90 Comuni che hanno già deliberato per l'installazione dei punti di ricarica".

