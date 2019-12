Ruba portafogli a Courmayeur, arrestato

Ha tentato di rubare il portafogli a una turista cinese nel centro di Courmayeur e poi fuggito, ma è stato rintracciato ed arrestato dai carabinieri. I fatti verso le 21 di lunedì 16 dicembre, in piazzale Monte Bianco: la vittima, accortasi del furto, ha iniziato a gridare e ha subito chiamato il 112. Intanto il presunto ladro, un ventisettenne africano residente in Olanda, ha tentato di far perdere le proprie tracce è ha gettato la refurtiva. I militari, intervenuti nel giro di pochi minuti, lo hanno trovato mentre stava per salire su un autobus di linea diretto a Milano.

Riconosciuto dalla donna, è stato tratto in arresto nella notte, in attesa dell'udienza di convalida in tribunale ad Aosta. Il portafogli è stato recuperato e restituito alla proprietaria.