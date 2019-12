Mercoledì funerale maestro sci

Sarà celebrato mercoledì 4 dicembre alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di San Nicola a La Thuile (con partenza alle 14.15 dal Konver, vicino alla palestra di arrampicata che gestiva) il funerale di Edoardo Camardella, il maestro di sci di 28 anni morto sabato scorso travolto da una valanga insieme all'amico Flavio Martini (32), di Finale Ligure (Savona). Martedì alle 20.30 è fissato il rosario della vicina cappella di San Francesco. Il nulla osta della procura è atteso in mattinata.



Gli inquirenti non hanno ravvisato responsabilità di terze persone nel distacco della slavina, avvenuto a 3.000 metri, sotto Punta Helbronner, sul versante italiano del massiccio del Monte Bianco. Non è quindi prevista alcuna autopsia. I familiari di Camardella hanno autorizzato la donazione delle cornee. Le indagini sono state condotte dal Soccorso alpino della guardia di finanza di Entreves e il fascicolo (modello 45, per fatti non costituenti notizia di reato) è affidato al pm Luca Ceccanti.