Lavevaz, Fosson in Uv? porte sono aperte

"Siamo disponibili a fare dei ragionamenti, la porta è assolutamente aperta per chiunque voglia fare dei ragionamenti o condivida il nostro percorso, quello che stiamo cercando cerchiamo di fare, anche di cambiare a livello di gestione, di movimento". Così il presidente dell'Union valdotaine, Erik Lavevaz, commenta le indiscrezioni di stampa riguardanti un possibile ritorno nell'Uv del presidente della Regione Antonio Fosson (ora iscritto nel gruppo regionale Pnv-Area Civica-Front Valdotain con la presidente del Consiglio Emily Rini).



"Sono cose di cui parleremo con Fosson quando sarà il momento, - aggiunge Lavevaz - quando deciderà lui eventualmente di farlo, per il momento non c'è nulla". Lavevaz aggiunge: "Abbiamo ribadito in questa fase di grande confusione la nostra piena fiducia al lavoro che Fosson che sta facendo e al fatto che per noi la Giunta Fosson è l'ultima di questa legislatura, per conto nostro non ce ne saranno altre, questo va oltre il discorso di Fosson e del movimento".



Data ultima modifica 04 novembre 2019 ore 12:45